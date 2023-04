In dem Nachbarland von Deutschland freuen sich gerade viele Leute. Denn die Niederländer feiern derzeit gleich zwei Ereignisse. Zum einen den „Koningsdag“. So heißt der Geburtstag des Königs Willem-Alexander. Er wurde am Donnerstag 56 Jahre alt. Zum anderen feiern die Menschen dessen Thronjubiläum. Denn Ende April jährt sich der Thronwechsel in den Niederlanden zum zehnten Mal.



König Willem-Alexander, seine Frau Máxima und zwei seiner drei Töchter besuchten aus diesem Anlass am Donnerstag die Hafenstadt Rotterdam. Dort jubelten ihnen viele Menschen zu. Außerdem gab es im ganzen Land viele Straßenfeste, Flohmärkte und Festivals. Die Städte waren dazu schön geschmückt.