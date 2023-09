Lange durften nur Rettungskräfte und andere Helfer das Gebiet betreten. Am Montag konnten wieder Bewohnerinnen und Bewohner in den Ort an der Küste zurückkehren. Von vielen Häusern ist nur noch Schutt und Asche übrig. Auch ausgebrannte Autos stehen noch herum. Fachleute rieten den Menschen, Schutzkleidung anzuziehen. Durch die Brände könnten giftige Stoffe entstanden sein.



Einige Leute schreckt das aber nicht ab. Sie müssten die Zerstörung einfach mit eigenen Augen sehen, sagte Anwohnerin Tawni Katayama zu Reportern. Dies sei wichtig, um damit abschließen zu können.