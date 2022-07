Dazu gehören auch die etwas mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt, die am Montag in Hamburg zur Internationalen Deutscholympiade zusammen kamen. Sie haben in Wettbewerben ihrer Länder besonders gute Deutschkenntnisse bewiesen und sich so für die Reise qualifiziert.

In den nächsten zwölf Tagen sollen sie die Stadt Hamburg entdecken und sich gegenseitig kennenlernen. Dabei wird natürlich die ganze Zeit Deutsch gesprochen. Zu den geplanten Veranstaltungen gehören etwa eine Bootsfahrt, ein Konzert und ein Fußballspiel.

Am Ende gibt es eine Preisverleihung. In drei Sprach-Stufen werden Gewinnerinnen und Gewinner gekürt. Die Deutscholympiade richtet sich an Deutsch lernende Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Sie wird alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgetragen.