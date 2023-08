Tauchen Foto: Jens-Uwe Lamm/Tauchbasis Kreides up-down up-down Post im See Zum Briefkasten tauchen Von dpa | 01.08.2023, 16:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Blick nach unten in die Tiefe, dann heißt es Abtauchen zum Briefkasten. Denn der hängt in einem im See in Norddeutschland. Taucherinnen und Taucher können von dort aus Briefe und Postkarten verschicken.