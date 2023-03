Finnin Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa up-down up-down Tag des Glücks Zufriedene Menschen in Finnland Von dpa | 20.03.2023, 15:50 Uhr

Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Finnland, also im Norden Europas. Das kam am Montag bei einem Glücksbericht heraus. Dieser erscheint jedes Jahr am Tag des Glücks. Selbst Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine haben an der Zufriedenheit wenig geändert.