Nachwuchs gesucht Zu wenige Tierärztinnen und Tierärzte Von dpa | 08.09.2023, 16:34 Uhr | Update vor 1 Std. Tierärztin Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa up-down up-down

Eines Tages als Tierarzt oder Tierärztin arbeiten. Das können sich viele Kinder gut vorstellen. Als Erwachsene sehen sie das dann aber wohl anders. Denn in vielen Tierarztpraxen fehlt es an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das erklärte ein Tierarzt aus dem Bundesland Thüringen am Freitag. In anderen Teilen von Deutschland gibt es ähnliche Probleme.