Volksentscheid gescheitert Zu wenige stimmten mit „Ja" Von dpa | 27.03.2023, 12:33 Uhr

„Berlin soll bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden“ - dieses Ziel hatten sich einige Menschen in der Hauptstadt Berlin überlegt. Dafür wollten sie sogar eine Änderung im Gesetz durchsetzen. Sie organisierten also einen sogenannten Volksentscheid. Das bedeutet: Berlinerinnen und Berliner konnten abstimmen, ob sie das auch wollen. Am Sonntag stand diese Wahl an.