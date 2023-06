Handwerkerin Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Berufe Zu wenige Handwerkerinnen und Handwerker Von dpa | 25.06.2023, 14:49 Uhr

Handwerkerinnen und Handwerker haben spannende Berufe. Sie backen etwa Brot, bauen Heizungen in Häuser ein oder reparieren Brillen. Dennoch fehlt es an Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten möchten. Im vergangenen Jahr war der Mangel an Handwerkerinnen und Handwerkern besonders groß. Das haben Fachleute festgestellt.