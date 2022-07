Fachleute sagen allerdings jetzt: Es gibt zu wenig Fahrer und Fahrerinnen. „Es fehlen schon jetzt zwischen 80 000 und 100 000 Fahrer“, sagte ein Vertreter von Firmen. Das liegt zum Beispiel daran, dass jedes Jahr viele Fahrer in Rente gehen, also aufhören zu arbeiten. Gleichzeitig kommen weniger neue Lkw-Fahrer neu hinzu. So fehlen immer mehr Menschen für den Beruf.