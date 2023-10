Umfrage Zu viel Zeit am Handy macht Eltern schlechtes Gewissen Von dpa | 20.10.2023, 12:12 Uhr | Update vor 2 Std. Handyzeit Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down

Lange mit Freunden chatten oder lustige Videos am Stück gucken. Bestimmt nutzt du dein Handy auch für diese Art der Unterhaltung. Vielleicht gibt es deswegen auch mal Stress mit den Eltern. Zum Beispiel, weil es ihnen lieber wäre, du würdest mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen. Denn: Die Mehrheit der Eltern in Deutschland hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Kindern zu viel Zeit am Handy erlauben. Das hat eine Umfrage ergeben.