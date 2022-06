Am Freitag wurde entschieden, dass die Ukraine die nächste Show nicht bei sich durchführen kann. Das liegt natürlich am Krieg, den Russland gegen die Ukraine angefangen hat. Vieles ist in der Ukraine zerstört und viele Menschen sind in Not geraten. Deswegen meinen auch die Entscheider: In der Ukraine ist es möglicherweise nicht sicher genug. Stattdessen könnte Großbritannien den ESC bei sich stattfinden lassen. Es war beim ESC hinter der Ukraine auf Platz zwei gelandet.