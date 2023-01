altes Spielzeug Foto: Pia Bayer/dpa up-down up-down Spielzeug wiederverwerten Zu schade für den Restmüll Von dpa | 30.01.2023, 16:16 Uhr

Eine kaputte Puppe oder ein altes Stofftier, das niemand mehr will: Sie landen normalerweise im Hausmüll. Dann werden sie mit dem Rest des Mülls in großen Anlangen verbrannt. In Neustadt bei Coburg im Bundesland Bayern ist das derzeit anders. Dort können Familien ihr altes Spielzeug auf dem Wertstoffhof abgeben.