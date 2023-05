Unter ihnen sind auch die zwölf Jahre alten Angelina Silagin und Veronika Sheka. Sie treten zusammen im Duett an, werden also gleichzeitig Sprünge und Pirouetten zeigen. Dreimal pro Woche trainieren sie dafür. Die beiden sind ein richtig gutes Team, dabei kennen sie sich noch gar nicht so lange. Erst voriges Jahr kam Veronika aus dem Land Ukraine nach Gera.



Angelina wird bei der Weltmeisterschaft sogar noch einmal starten, im Solo-Tanz. Auch die elfjährige Luise Seidemann wird dort alleine antreten. Beim Wettbewerb wird sie einen ukrainischen Volkstanz zeigen. An dem Tanz gefalle ihr besonders die ausdrucksstarke Musik, erzählt sie.