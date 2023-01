Das machen sie dort jedes Jahr rund um den Geburtstag des Musikers am 8. Januar. Auf dem Programm des Festivals stehen unter anderem Konzerte mit alten Liedern von Elvis, Tanzstunden und Filmabende.



Schon vor dem Treffen entstanden witzige Bilder. Denn einige der Fans reisten zusammen mit einem Zug an. Um so auszusehen wie ihr Idol, trugen sie dabei schwarze Haartollen, funkelnde Show-Anzüge mit dicken Gürteln und Blumenketten - ganz im Stile von Elvis. Der trat früher nämlich so bei Konzerten auf.