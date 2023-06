Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil wünscht sich, dass es noch viel mehr Brasilianerinnen und Brasilianer so machen. Gerade ist er zu Gast in Brasilien und spricht mit Leuten über das Thema. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist dabei.



Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt. Dort leben auch vielmehr Menschen als bei uns. Doch während bei uns Arbeitskräfte in der Pflege fehlen, finden Menschen in Brasilien in diesem Bereich häufig schwer einen Job. Fachleute meinen deshalb: In Zukunft könnten rund 700 Pflegerinnen und Pfleger pro Jahr aus Brasilien nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten.