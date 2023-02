Erdbeben Foto: Mustafa Kaya/XinHua/dpa up-down up-down Erdbeben in der Türkei und Syrien Zerstörte Schulen wieder aufbauen Von dpa | 19.02.2023, 15:17 Uhr

Das schlimme Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat auch viele Schulen zerstört. Allein in Syrien seien es 600 Schulen. Das sagte eine Fachfrau für Bildung am Wochenende.