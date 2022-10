In Zukunft könnten Turbinen noch leistungsfähiger werden, vermuten Fachleute. Deshalb wird nun mit einer neuen Anlage zu diesem Thema geforscht.

Die Anlage steht im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen. Dort strömt Luft durch große Turbinen. Die Forschenden wollen so herausfinden, wie ein Luftstrom die Bewegung von Turbinen-Schaufeln beeinflusst.

Turbinen aus leichterem Material

Denn: Alles, was von Luft umströmt wird, wird in Schwingung versetzt. Bei Turbinen ist das genauso. In der Anlage wird unter anderem getestet, wie sich die Schwingungen verändern, wenn die Turbinen-Schaufeln aus leichteren Materialien gebaut werden.

Mit leichteren Turbinen würde ein Flugzeug zum Beispiel weniger Treibstoff verbrauchen. Das wäre besser für die Umwelt.