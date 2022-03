Eiszeit FOTO: Uwe Lein Kindernachrichten-welt-des-wissens Zeitreise in die Kälte Von dpa | 16.03.2022, 16:36 Uhr | Update vor 49 Min.

Wir reisen zurück in der Zeit: 15 000 Jahre, 25 000 Jahre, sogar 40 000! Dafür sollte man sich unbedingt warm anziehen. Es geht in die Eiszeit. Oder wenigstens in eine Ausstellung, die zeigt, wie unsere Welt damals aussah.