Zeit zum Beten und für Gespräche

Was also machen die Menschen stattdessen? „Wenn man tagsüber nicht isst und trinkt, hat man über den Tag viel mehr Zeit“, sagt Ahmet Gür. Er ist Mitglied einer islamischen Gemeinde in der Stadt Berlin. Er erzählt, dass sich die Menschen während des Fastenmonats häufig treffen. Familie, Nachbarn und Bekannte kommen gerne zusammen.



Kranke Menschen und Kinder müssen nicht fasten. Einige Kinder versuchen es trotzdem. Sie machen dann zum Beispiel nicht den ganzen Tag mit, sondern nur ein paar Stunden.



Außerdem achten die Gläubigen im Ramadan darauf, regelmäßig zu beten. An bestimmten Tagen seien bis zu 500 Personen in seiner Moschee in Berlin, meint Ahmet Gür. In dieser Zeit ist es in den Moscheen üblich, den Koran einmal komplett vorzulesen. Das sind etwa 20 Seiten pro Tag.