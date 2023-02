Kirchturm Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Kirchen-Restaurierung in Wismar Zeit bewahren auf dem Kirchturm Von dpa | 22.02.2023, 16:40 Uhr

Vorsichtig stülpen zwei Handwerker große, goldene Kugeln auf die Spitze der St. Nikolai-Kirche in Wismar. In ihnen befinden sich Münzen, Bauunterlagen, eine Zeitung und ein Brief des Bürgermeisters. Das alles sind Erinnerungsstücke für Menschen in der Zukunft.