Mitten in der Stadt Berlin steht ein kaputter russischer Panzer. Drum herum versammeln sich viele Menschen. Einige haben sich blau-gelbe Flaggen umgebunden. Das sind die Farben von dem Land Ukraine. Die Menschen möchten damit zeigen, dass sie das Land unterstützen. Denn vor genau einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen.

„Das ist die beste Idee überhaupt, den hier aufzustellen“, sagt Daniela Haag. Sie steht mit in der Menschenmenge vor dem Panzer, der im Krieg gegen die Ukraine zerstört worden ist. Aber warum steht er nun in Berlin?

Zwei Männer aus dieser Stadt haben den Panzer dort vor der russischen Botschaft abgestellt. In der Botschaft arbeiten ein Vertreter Russlands und seine Mitarbeiter. Mit dem Projekt wollen die Männer zeigen, dass sie gegen den Krieg in der Ukraine sind.

Auch Leni Eckhardt sieht sich den Panzer an. „Ich finde es schon schlimm zu sehen, dass der Krieg immer noch existiert“, sagt sie. Das Projekt gefällt ihr gut. Denn genau das sei das Wichtige daran: Sich immer wieder an den Krieg in der Ukraine zu erinnern.