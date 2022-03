Vor 34.000 Jahren lebte der Mann, dessen Skelett in der Eiszeit-Ausstellung zu sehen ist. FOTO: Uwe Lein Eiszeit-Ausstellung in Rosenheim Zeitreise über Zehntausende Jahre in die Kälte Von dpa | 16.03.2022, 16:36 Uhr | Update vor 19 Std.

Mammuts, Höhlenlöwen und Wollnashörner streiften in der Eiszeit durch Schnee und Eis. Eine Ausstellung in Rosenheim in Bayern zeigt nun diese geschmolzene Welt.