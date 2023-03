Dabei sind diese Tiere unterschiedlich stark verbreitet. Fachleute beobachten das genau. Sie berichteten am Freitag: In einigen Gebieten in den Bundesländern Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Gefahr größer geworden, sich durch einen Zeckenbiss mit einem bestimmten Virus anzustecken: FSME heißt das. Besonders für ältere Menschen kann das gefährlich werden. Gegen das Virus gibt es auch eine Impfung.



Ansonsten raten Experten aber: Mit langen Klamotten macht man es Zecken schwer, einen Platz am Körper zu finden. Wer so ein Tierchen doch etwa nach einem Spaziergang im Wald am Körper findet, sollte es schnell richtig entfernen und die Stelle noch ein paar Tage beobachten.