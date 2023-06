In den vergangenen Tagen haben sich Menschen aus aller Welt in der Stadt Bonn im Bundesland Nordrhein-Westfalen getroffen, um über die Klimakrise zu sprechen. Sie bereiteten sich damit auf ein großes Treffen vor: die Weltklimakonferenz. Dieses riesige Treffen findet im November in Dubai statt. Das ist eine große Stadt im Nahen Osten.



Einige Menschen finden, die Verhandlungen in Bonn seien sehr zäh gewesen. „Die Bonner Gespräche hätten in der Vorbereitung weiter vorankommen müssen“, sagt ein Klimaexperte.



Bei der Konferenz in Dubai soll es auch darum gehen, wie es beim Klimaschutz bislang läuft. „Die Überprüfung wird unweigerlich ergeben, was wir alle schon wissen: Der weltweite Ehrgeiz im Klimaschutz reicht nicht“, sagt der Experte. Es sei dringend notwendig, dass reichere Länder die ärmeren Länder besser mit Geld unterstützen. Das war auch ein Streitpunkt, der in Bonn deutlich wurde.