Wenn Tiktoker Younes Zarou ein Video macht, wird es bunt und kreativ. Oft fliegen Farben durch die Luft. Auch Dinge wie Zahnpasta oder Baseballschläger setzt er ein.

Jetzt versucht er es aber mit etwas Neuem: Younes Zarou macht bei der neuen Staffel der RTL-Show „Let's Dance“ mit. In der Show treten jede Woche Tanzpaare gegeneinander an. Eine Jury und die Zuschauer entscheiden, wer es in die nächste Runde schafft. „Let's Dance“ beginnt diesen Freitag.

Younes Zarou hat in seinem Leben noch nicht viel getanzt. „Ich bin wirklich eine Niete“, sagt er über sich selbst. „Aber, was ich habe, ist Ehrgeiz“, fügt er hinzu. Damit meint er, dass er die Show gewinnen möchte. Er will sich anstrengen und sein Bestes geben.