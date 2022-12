Bald ziehen Yeva und Yuliia Holubka in ihre eigene Wohnung. Wie sie Weihnachten verbringen werden, ist aber noch unklar. „In der Ukraine haben wir normalerweise zweimal Weihnachten gefeiert - das katholische Fest am 25. Dezember und das orthodoxe Weihnachten am 7. Januar“, sagt Yuliia Holubka. Das liegt daran, dass sie katholische Christin ist und ihr Mann orthodoxer Christ.



In der Ukraine sind viele Menschen orthodox. Der Präsident hat aber angekündigt, dass nur noch der 25. Dezember ein Feiertag sein soll und nicht mehr auch der 7. Januar. Die Ukraine soll das Weihnachten feiern wie andere europäische Länder - und nicht mehr wie das orthodoxe Russland.