Flamingos FOTO: - Kindernachrichten-welt-des-wissens Wusstest du, dass ...? - Wilde Flamingos Von dpa | 07.03.2022, 14:27 Uhr | Update vor 15 Min.

Wusstest du, dass in Deutschland Flamingos in freier Wildbahn leben? Bestimmt hast du die Vögel mit dem rosafarbenen Gefieder und dem langen Hals schon mal in einem Zoo oder im Fernsehen gesehen. Im Münsterland im Westen Deutschlands kann man sie im Frühling auch in Freiheit beobachten.