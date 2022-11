KINA - Berühmtes Theaterviertel Foto: Monique Carboni/Museum Of Broadw up-down up-down Neues Museum in New York Wusstest du, dass ...? - Berühmtes Theaterviertel Von dpa | 14.11.2022, 13:38 Uhr

Wusstest du, dass es in der Stadt New York ein weltberühmtes Theaterviertel gibt? Es wird Broadway genannt. So heißt auch eine Straße, um die herum das Viertel vor mehr als hundert Jahren entstanden ist. Sie führt durch einen Teil der Großstadt, die im Land USA liegt.