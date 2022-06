In einem Versuch fütterten die Fachleute die Käferlarven mit Polystyrol. Wir kennen das Material unter dem Namen Styropor. Bestimmte Bakterien in ihrem Darm der Larven konnten das Plastik verdauen. Die Würmer überlebten nicht nur, sie nahmen sogar zu. Einer der Wissenschaftler sagte: „Superwürmer sind wie Mini-Recyclinganlagen, die das Styropor mit ihrem Mund zerkleinern und es dann an die Bakterien in ihrem Darm verfüttern“. Diese Bakterien wollen die Fachleute nun weiter erforschen.