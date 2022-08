In den nächsten Tagen sind besonders viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Sternenkunde Wünsche bereithalten Von dpa | 08.08.2022, 12:24 Uhr

Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Jetzt ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Denn in den kommenden Nächten sollen besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein. Und wer eine sieht, hat einen Wunsch frei. So heißt es zumindest.