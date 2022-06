In einem Versuch fütterten die Fachleute die Käferlarven mit Polystyrol. Wir kennen das Material unter dem Namen Styropor.

Mini-Recyclinganlagen

Bestimmte Bakterien in ihrem Darm der Larven konnten das Plastik verdauen. Die Würmer überlebten nicht nur, sie nahmen sogar zu. Einer der Wissenschaftler sagte: „Superwürmer sind wie Mini-Recyclinganlagen, die das Styropor mit ihrem Mund zerkleinern und es dann an die Bakterien in ihrem Darm verfüttern“. Diese Bakterien wollen die Fachleute nun weiter erforschen.