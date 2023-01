In den Mittelgebirgen zum Beispiel kommt an vielen Orten etwas Schnee runter. Im Norden sind die Temperaturen etwas milder, dafür ist es vor allem an den Küsten richtig windig. Und in manchen Gebieten im Westen und in der Mitte von Deutschland gibt es Hochwasser! Durch den starken Regen in letzter Zeit ist dort mehr Wasser als sonst in den Flüssen, etwa in Rhein und Mosel.



In den kommenden Tagen gilt laut einer Wetter-Expertin: „Auch Winterkleidung kann wieder aus dem Schrank geholt werden.“ Es wird nämlich wieder kälter und auch häufiger glatt.