Ob zum Fernsehen, zum Aufladen des Handys oder zum Kochen: Überall brauchen wir Strom. Gerade wird viel darüber gesprochen, woher dieser kommen soll.

Warum könnte der kommende Winter anders sein als bisherige Winter?

In der dunklen Jahreszeit verbrauchen wir mehr Strom, zum Beispiel für Licht. Manche Menschen befürchten, dass es in diesem Winter zu wenig Strom geben könnte. Das liegt unter anderem daran, dass ein Teil des Stroms aus Erdgas hergestellt wird. Und Erdgas ist gerade knapp.

Das wiederum hat mit Russland zu tun. Denn Deutschland und Russland stehen beim Ukrainekrieg auf unterschiedlichen Seiten. Deswegen liefert Russland nur noch unregelmäßig Erdgas nach Deutschland.

Was sollten die Fachleute herausfinden?

Es gibt weitere Probleme, die die Stromversorgung schwierig machen. So gab es in den Flüssen zu wenig Wasser. Dadurch konnten Schiffe die Kohlekraftwerke nicht so beliefern wie gewohnt. Wenn dort weniger Kohle ankommt, können die Kraftwerke nicht so viel Strom herstellen.

Strom-Fachleute haben nun ausgerechnet: Was passiert, wenn alle Befürchtungen und Probleme zusammen auftreten? Wie gut ist die Stromversorgung dann noch?

Was ist das Ergebnis?

Die Fachleute sagen: Es sei sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer Krise kommt. Eine Krise wäre es etwa, wenn es für einzelne Stunden keinen Strom mehr gibt. Ganz ausschließen können sie eine Krise aber nicht.

Was bedeutet das jetzt?

Damit es keine Krise gibt, will Deutschland vorsorgen. Dazu sollen zwei der letzten drei Atomkraftwerke bis April 2023 bereitstehen. Sie können im Notfall Strom erzeugen. Diese Entscheidung hat für viel Wirbel gesorgt. Denn eigentlich sollten alle Atomkraftwerke bei uns zum Jahresende abgeschaltet werden.

Manche Leute sagen nun: Atomkraftwerke sollten wegen ihres gefährlichen Abfalls nicht noch länger laufen dürfen. Andere sagen, die Entscheidung sei richtig. Und wieder andere wünschen sich, dass die Atomkraftwerke direkt weiterlaufen und nicht nur bei einer Krise.