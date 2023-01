Die Wolkenkratzer stehen dort nah beieinander gebaut in der Innenstadt von Frankfurt. So ergibt sich ein Bild, das viele Leute die Frankfurter Skyline (gesprochen: skeilein) nennen. Skyline ist Englisch und bedeutet übersetzt in etwa Himmelslinie. Denn die Dächer der Häuser malen sozusagen eine gezackte Linie in den Himmel.



Einen besonders schönen Blick auf die Skyline hat man bei einem Spaziergang am Fluss Main entlang. Von dort aus sieht man auch das größte Bürogebäude Europas. Das ist fast 260 Meter hoch und hat 50 Stockwerke.