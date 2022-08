Argentinien liegt in Südamerika. Das liegt wiederum auf der südlichen Hälfte der Erdkugel. Deutschland liegt auf der nördlichen.

Das erklärt auch, warum in Argentinien jetzt Winter ist. Es hat damit zu tun, wie die Erde um die Sonne kreist. Dafür stellst du dir am besten eine Linie durch die Erdkugel vor, Achse nennt man die. Diese Achse ist geneigt, also nicht gerade. Wenn die Erde auf ihrer Bahn unterwegs ist, ändert sich ihre Neigung zur Sonne: Ist die Nordhalbkugel der Sonne zugeneigt, haben wir Sommer. Auf der Südhalbkugel herrscht Winter, weil sie jetzt weniger von der Sonne beschienen wird.