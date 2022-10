Für diese Parteien war die Landtagswahl am Sonntag in Niedersachsen wichtig. Denn was die Menschen in einem Bundesland entscheiden, zeigt auch, wie zufrieden sie mit der Regierung für ganz Deutschland sind. Zwar konnte die SPD nicht mehr so viele Stimmen gewinnen wie bei der vergangenen Wahl. Es reicht aber, um die neue Regierung in Niedersachsen anzuführen. Am liebsten würde sich die Partei mit den Grünen zusammentun. Darüber wollen sie nun sprechen.



Gar nicht gut lief es für die FDP. Sie bekam nicht mal genug Stimmen, um im Parlament sitzen zu dürfen. Schuld daran sei die schlechte Zusammenarbeit mit SPD und Grünen in der Regierung, sagen manche. Andere glauben, dass es eher am Verhalten der FDP in der Regierung liegt.