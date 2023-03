Atomwaffen Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/dpa up-down up-down Fachleute beruhigen Wladimir Putin droht erneut Von dpa | 26.03.2023, 16:45 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin sorgt immer wieder für Unsicherheit. Am Wochenende war das erneut so. Da sagte er, dass Russland bald Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus aufstellen werde. Doch Fachleute erklärten schnell, dass diese Nachricht niemanden beunruhigen sollte.