Vieles an dem Schiff ist schon fertig. Jetzt sollen die Arbeiten tatsächlich beendet werden. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Werkstatt in Wismar Riesiges Kreuzfahrtschiff wird dank Disney fertig gebaut Von dpa | 17.11.2022, 15:50 Uhr | Update vor 42 Min.

In dieser Werft sollte eigentlich das größte Kreuzfahrtschiff der Welt entstehen. Doch dann gingen der Werkstatt in der Stadt Wismar und dem Unternehmen dahinter das Geld aus. Der Bau des Schiffs wurde gestoppt. Es lag halb fertig in der Werkstatt herum. Bis jetzt!