Tabletten, Säfte, Salben: Medikamente kommen in vielen Formen vor. In ihnen sind Wirkstoffe enthalten, die von unseren Körpern aufgenommen werden sollen. Doch viele der Stoffe landen woanders.

Häufig geht etwa von Tabletten nur ein geringer Teil in den Körper über, der größere Teil aber wird ausgeschieden. Oder von einer Salbe dringt ein bisschen was durch die Haut, das meiste aber wird abgewaschen und abgeduscht. Dann landen die Wirkstoffe im Abwasser.

Dieses Wasser wird zu Kläranlagen transportiert. In den Anlagen wird ein Teil der Wirkstoffe rausgefiltert, etwa durch Aktivkohle. Doch nicht alles lässt sich so ausholen. Manches landet im Grundwasser. So kann ein Teil der Wirkstoffe am Ende auch ins Trinkwasser gelangen.

Die möglichen Langzeit-Folgen für Menschen seien noch völlig unklar, sagt Gerd Maack vom Umweltbundesamt. Gerade wird diskutiert, ob es in Europa für die Hersteller von Medikamenten neue Regeln geben soll. Sie müssen in Zukunft möglicherweise prüfen und aufzeigen, wie sich ihre Medikamente in der Umwelt verhalten.