Am Dienstag blieben alle Schulen geschlossen. Die meisten Erwachsenen mussten nicht arbeiten. Doch was war noch mal der Grund dafür? Genau: der Tag der Deutschen Einheit. Dieser Feiertag ist jedes Jahr am 3. Oktober. Dabei geht es um einen wichtigen Tag in Deutschlands Geschichte. Er liegt noch gar nicht so lange zurück, nämlich erst 33 Jahre.



An diesem Tag fand die Wiedervereinigung statt. Damals wurde aus zwei deutschen Staaten ein Land: das Deutschland, wie wir es heute kennen. Vorher war Deutschland geteilt. Im Westen lag die Bundesrepublik Deutschland, im Osten die DDR. Mutige Menschen in der DDR hatten sich dann dafür eingesetzt, dass sich in ihrem Staat etwas ändert. Denn die Leute dort konnten nicht so frei leben, wie sie wollten.



In der Schule erst später Thema

Vielleicht hast du mit deinen Eltern oder Großeltern schon mal über diese Ereignisse gesprochen. In der Schule hast du aber wahrscheinlich noch wenig davon gehört. Denn die Wiedervereinigung steht oft erst in höheren Klassen im Lehrplan. Im Bundesland Niedersachsen zum Beispiel erst im Jahrgang 9 und 10. Die dortige Schülervertreterin Louisa Charlotte Basner meint: Das ist zu spät. Schließlich gehöre die Wiedervereinigung zu den wichtigsten Themen der deutschen Geschichte. Sie fände dafür die achte Klasse passend.



Feier in Hamburg

Doch wer sich für das Thema interessiert, hat auch ohne den Unterricht einige Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Das konnte man am Wochenende in der Stadt Hamburg sehen. Dort fand die offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit statt. Es kamen Hunderttausende Besucher, um sich Ausstellungen zum Thema anzusehen oder Musik zu hören. Es gab auch ein Programm für Kinder. Dort wurde zum Beispiel der Film „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ gezeigt, in dem es um die Revolution in der DDR damals geht.