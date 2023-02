Ein Unternehmen aus dem Land Finnland nutzt nun Fermentation mit Bakterien, um eine Zutat für Lebensmittel herzustellen: Proteinpulver. Das senfgelbe Pulver könnte dann zum Beispiel in Riegeln oder Fertiggerichten verarbeitet werden. Proteine sind wichtig für den Körper, sie stecken zum Beispiel auch in Milchprodukten, Fleisch und Linsen.



Das Besondere an diesem Proteinpulver: Die Bakterien brauchen zur Herstellung nicht viel. Eigentlich nur Energie und Luft. Sie verwandeln verschiedene Gase der Luft in Proteine. Es werden also keine Pflanzen oder Tiere gebraucht. Die Firma Solar Foods denkt, dass man das Pulver ab kommendem Jahr kaufen kann, aber erst einmal nur im asiatischen Land Singapur.