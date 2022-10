Ruderboot Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB up-down up-down Freizeit Winterpause für Ausflugsboote Von dpa | 18.10.2022, 15:40 Uhr

Wenn es kalt uns nass draußen ist, ist eine Bootstour nur halb so spaßig. Deswegen werden die Tret- und Ruderboote vom Adolf-Mittag-See im Oktober in ihr Winterlager gebracht. Der See liegt in der Stadt Magdeburg im Osten von Deutschland.