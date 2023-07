Nebelhorn Foto: Davor Knappmeyer/dpa up-down up-down Wetter in den Alpen Winter im Sommer Von dpa | 26.07.2023, 15:13 Uhr | Update vor 56 Min.

Dicke Schneeflocken und das mitten im Sommer in Deutschland. Das kann ja eigentlich nicht sein! Kann es doch, und zwar in Bayern. Dort auf dem Berg Nebelhorn hat es am Mittwoch tüchtig geschneit.