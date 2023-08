Windschatten kann auch entstehen, wenn viele Windräder in einer Gruppe aufgebaut sind. In solchen Windparks wird Strom erzeugt.



Aber was bedeutet es für die großen Maschinen, wenn ein Windrad sich auf Dauer im Windschatten dreht, ein anderes dagegen nicht?



Solche und andere Fragen wollen Fachleute jetzt genauer erforschen. Ziel ist, die Technik für Windenergie zu verbessern. Dazu wurde an der Elbe nahe der Nordsee in Niedersachsen am Dienstag eine Forschungsanlage eröffnet: Sie heißt Wivaldi. Dort stehen mehrere Windräder und spezielle Masten, um viele verschiedene Daten zu messen: Windgeschwindigkeit etwa, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.