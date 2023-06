Lange wurde der meiste Strom in Deutschland mit Kohle erzeugt, also Braunkohle oder Steinkohle. Doch wenn man die in Kraftwerken verbrennt, entsteht jede Menge CO2. Dieses Gas führt unter anderem dazu, dass sich die Erde erwärmt. Auch deshalb soll künftig mehr Strom aus anderen Quellen kommen. Es geht um erneuerbare Energien wie Windkraft, Sonnenenergie oder Wasserkraft.



Am Mittwoch berichteten Fachleute: In den ersten Monaten des Jahres war die Windkraft die wichtigste Quelle für elektrischen Strom in Deutschland. Ungefähr ein Drittel des Stroms wurde durch Windräder erzeugt. Insgesamt machen die erneuerbaren Energien aber immer noch etwas weniger als die Hälfte aus. Andere Energieträger wie Kohle, Gas und Atomenergie liefern noch immer einen Großteil des Stroms.