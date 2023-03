Eigentlich ist das Ganze ein Schlauch, der an beiden Seiten offen ist. Die größere Öffnung ist am Mast, die kleinere zeigt davon weg. Wenn der Windsack stramm steht und wie eine Schranke aussieht, ist klar: Jetzt bläst der Wind sehr stark, es stürmt! Hängt aber die Spitze ein wenig herunter, ist der Wind schon schwächer. Ein Windsack, der ganz nach unten hängt, bedeutet natürlich: Hier weht nichts. Die rot-weißen Ringel bilden dabei eine Art Messlatte für die Windstärke.



Der Sack zeigt außerdem an, aus welcher Richtung der Wind weht. Denn er kann sich am Mast drehen. Besonders häufig sind Windsäcke an Flughäfen zu sehen.