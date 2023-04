Über diese Verbindung gelangt frisches Salzwasser in die Ostsee. Am besten klappt das, wenn der Wind erst eine Weile stark von Osten weht und dann ein Westwind folgt. Das war in letzter Zeit jedoch nicht der Fall. „Es gab in diesem Winter keinen großen Einstrom“, sagt ein Experte.



Weil sie sonst komplett von Festland umgeben ist, wird die Ostsee als Binnenmeer bezeichnet. Die Ostsee enthält viel weniger Salz als die Nordsee. Ihr Salzgehalt ist dort, wo sie auf die Nordsee trifft, am höchsten. Im Osten, wo durch Flüsse eine Menge Süßwasser ins Meer strömt, ist die Ostsee am wenigsten salzig.