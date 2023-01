Wincent Weiss Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Spenden-Konzert Wincent Weiss singt nach Schlitten-Unfall Von dpa | 04.01.2023, 15:14 Uhr

Wincent Weiss hatte sich schick gemacht. Er trug ein weißes Hemd, einen schwarzen Anzug und eine Fliege am Hals. Sogar seine Krücken leuchteten. Die brauchte der Sänger am Dienstagabend auf der Bühne in Hamburg. Denn er hat sich am Fuß verletzt und trägt eine Schiene aus Plastik. „Ich bin beim Rodeln gegen eine Mauer gefahren, erzählte er dem Publikum.