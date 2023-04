Wincent Weiss Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Juror von „The Voice Kids“ Wincent Weiss fühlt sich manchmal jünger Von dpa | 27.04.2023, 13:13 Uhr

Pop-Musiker Wincent Weiss ist 30 Jahre alt, ziemlich erwachsen also. Sitzt er aber in der Jury von „The Voice Kids“, kommt er sich nicht so alt vor. „Ich finde, wenn man bei "The Voice Kids" ist, dann fängt man an, sich eher wieder wie ein Kind zu fühlen“, sagt er. Oder wie ein großer Bruder. „Der so ein bisschen mehr Erfahrung hat, gerade auf der Bühne.“