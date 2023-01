Politikerin Foto: Warren Buckland/New Zealand Herald/AP/dpa up-down up-down Politikerin tritt zurück Wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen Von dpa | 19.01.2023, 16:01 Uhr

Wer ein Land regiert, hat meist von früh morgens bis spät abends viel zu tun. Das braucht nicht nur Zeit, sondern auch richtig viel Energie. Die politische Chefin des Landes Neuseeland erklärte am Donnerstag: Ihre Energie sei aufgebraucht, sie trete zurück. Wörtlich sagte Jacinda Ardern: „Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, so lange wir können. Und dann ist die Zeit gekommen. Und für mich ist es Zeit.“